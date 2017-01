Winterlingen. Der Landfrauenverband Zollernalb, Region Winterlingen, lädt am Montag, 6. Februar, ab 14 Uhr ins Gasthaus Krone zum Vortrag "Arzneimittelanwendungen und Alternativen zur Schulmedizin" ein. Referent ist der Apotheker Christoph Hepp von der Kronenapotheke in Winterlingen. Zur Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk der Landfrauen stattfindet, sind alle Frauen auf dem Lande eingeladen.