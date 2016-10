Winterlingen Alle Leistungen präsentieren sich

Winterlingen. In den 1970-er Jahren, so Bürgermeister Michael Maier, habe es immer wieder Leistungsschauen in der Gemeinde gegeben – initiiert vom Handels- und Gewerbeverein. Seit rund vier Jahrzehnte sei in dieser Richtung nichts mehr gemacht worden, so Maier, der letztlich selbst Initiator war, damit eine Gewerbeschau zustande kam. Dieser wurde der Name "Expo 16" verpasst.

Was jedoch war der Anlass für die Initiative des Bürgermeisters? "Winterlingen macht viel im kulturellen und sportlichen Bereich", so seine Antwort. In den vergangenen Jahren tat sich die Gemeindeverwaltung mit der Industrie- und Handelskammer Reutlingen zusammen, daraus kam es zu einigen internen Veranstaltungen mit Firmen und Betrieben.

"Wir haben dort erfahren, dass selbst Gewerbetreibende nicht alles wussten, was in Winterlingen geboten wird", so Maier. Er sinnierte weiter, "woher sollte es dann die Bevölkerung wissen?" Er sah die Chance, dies mit einer Gewerbeschau zum einen bekannt zu machen und nach Außen darzustellen, was es in der Gemeinde gibt. Zum andern auch, um eine gewisse Vernetzung zu erreichen.