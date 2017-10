Winterlingen 77 Sorten Früchte im Gemeindehaus ausgestellt

Auf manchen Bäumen habe gar nur eine einzige Birne überlebt. In Schulers Obstbauverein finden sich rund 60 Mitglieder. Es sei oft nicht einfach gewesen, die Sorten exakt zuzuordnen. Unter anderem kämen auch Sorten mit exotischen Namen wie TSR 29 oder Fiesta auf.

Der Gast und Referent des Tages war Herbert Beiter, Vorsitzender des Bezirksvereins der Bienenzüchter Hechingen. Beiter ist Inhaber eines Bioland-Hofladens. Der Rangendinger Imker bekundete, die Ernte sei in seiner Gegend noch weitaus schlechter ausgefallen als in Winterlingen.

Es folgte ein vielseitiger Vortrag zum Thema "Faszination Bienen". Wer Imker werden wolle, müsse sich, so Beiter, über einige Dinge im Klaren sein. Erstens: "Ein Imker muss warten können." Und zwar bis der Honig exakt 18 Prozent Wassergehalt habe. Die Bienen würden das spüren und bei genau diesem Wert die Wabe schließen. Zweitens: Die als Bestäuber so wichtigen Nutztiere für die Landwirtschaft hätten viele Gegenspieler, so Beiter. Sowohl Hochwasser, Stürme oder Baugebiete als auch die moderne Landwirtschaft und die winzigen Varroamilben würden viele Bienen gefährden. Denn die Bienen schafften es oft nicht, rechtzeitig zu flüchten, bevor ein Bauer innerhalb kurzer Zeit sein gesamtes Feld mähe. Tipps für den Alltag gab der Imker: "Honig ist Vertrauenssache." Am besten kaufe man bei einem Imker aus der eigenen Gegend ein und versichere sich der Qualität.