Wildberg Von Liebe, Tod, Krieg und Hoffnung

Wildberg. Kein Wunder, dass die Wildberger Stadthalle bis auf den letzten Platz ausverkauft war. "Wir müssen sogar überlegen, ob wir noch Leute in die Halle lassen", erklärte Kulturamtsleiter Maximilian Ormos eine gute halbe Stunde vor Konzertbeginn. Gleichzeitig freute er sich, dass man die bereits seit 2003 erfolgreichen Musiker nach Wildberg locken konnte – was Hauptamtsleiterin Christina Baumert zu verdanken war, die die Band bereits kannte und den Machern des Kulturprogramms empfohlen hatte.

Und die knapp 200 Zuhörer wurden nicht enttäuscht: Bei ihrer Premiere in der Schäferlaufstadt begeisterte die mit zwei Irish-Music-Awards preisgekrönte Band von Anfang an. Schon nach dem ersten Instrumental gab es viel Applaus, wobei die Konzerte von "Cara" gerade durch die gelungene Verbindung von rasanten irischen Instrumentalstücken auf allerhöchstem Niveau und Gesang gleich zweier herausragender Sängerinnen bestechen.

Auf ihrer aktuellen Herbsttournee stellte die Band ihr neues Album "Yet We Sing" vor – und die Texte der beiden charismatischen Sängerinnen und Songwriterinnen Gudrun Walther und Kim Edgar beschäftigen sich natürlich mit den großen Themen des Lebens: Liebe, Tod, Religion, Krieg und Hoffnung. So beim ursprünglich 1650 in London entstanden Song "The House Carpenter" – oder auch bei der irischen Ballade "Little Musgrave". Neben dem Gesang erklangen Fiddles, Uillean Pipes, Flöte, Gitarre, Keyboard, Akkordeon und Bodhrán auf der Bühne.