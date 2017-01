Wildberg SWV bietet Gesundheitswandern an

Wildberg-Sulz. Im Sulzer Sportheim richtete Vorsitzender Walter Mutz als erster das Wort an die zahlreichen Anwesenden. Und er brachte gute Neuigkeiten: Am Hang des Tierstein kann endlich eine Treppe gebaut werden, welche die Naturschutzpflege erleichtern soll. Nachdem Melanie Seidt vom Calwer Landratsamt nach einem Beinahesturz bei einem Ortstermin ihre Zustimmung dafür signalisiert hatte, soll das Projekt noch dieses Jahr in Angriff genommen werden. "Ich denke auch daran, die evangelische Kirchengemeinde mit ins Boot zu holen", kündigte Mutz an. Der CVJM nutzt die Fläche zur Osterzeit, um drei Holzkreuze aufzustellen und würde daher ebenfalls von der Treppe profitieren.

Seinen Unmut tat Mutz in Bezug auf Unstimmigkeiten kund, die zur Folge hatten, dass der Sulzer Schwarzwaldverein nach dem Leistungshüten auf dem Sulzer Eck den Toilettenwagen säubern musst – was nicht seine Aufgabe gewesen sei. Ortsvorsteher Rolf Dittus habe direkt nach dem Vorfall mit Verantwortlichen des zuständigen Vereins gesprochen, wie er in seinem Grußwort ausführte. Er glaubt an ein Kommunikationsproblem, eine Unklarheit, wer für die Reinigung zuständig sei. Dieses Missverständnis ließe sich vor dem nächsten Leistungshüten bestimmt ausräumen, zeigte sich Dittus zuversichtlich.

Besonderes Augenmerk lag im Jahr 2016 auf dem Rebhuhnprojekt im Gewann Mähder, wie der Bericht von Naturschutz- und Heimatpflegewartin Heide Dittus zeigte. Bei einem Ortstermin haben Mitglieder des Schwarzwaldvereins, Landwirte, Jäger, Vertreter des Landratsamts sowie interessierte Naturschützer mit einem elektronischen Lockruf nach den Vögeln gesucht – und eine gezwitscherte Antwort erhalten. Um die Rebhühner zu schützen, sollen Füchse stärker bejagt und Grün- wie Blumenwiese angelegt werden.