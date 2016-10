Wildberg Stadt will Bahnhofsgebäude kaufen

Wildberg-Sulz. Der Sulzer Ortschaftsrat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Nachtragshaushalt der Stadt Wildberg. Der betrifft Sulzer Themen und Anliegen zwar nicht direkt, aber da Noch-Ortsvorsteher Eberhard Fiedler ja auch Wildbergs Stadtkämmerer ist, gab’s quasi Fakten und Hintergründe zur aktuellen Haushaltsentwicklung "aus erster Hand".

Tenor dabei: Der Nachtragshaushalt wird nicht fällig, weil – wie sonst oft in solchen Fällen – es irgendwelche "Probleme" oder "Krisen" im Finanzsektor der Stadt gäbe, sondern weil sich eine Reihe von Sonder- und Mehreinnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung abzeichnen; mit daraus möglichen zusätzlichen Investitionen.

So "brummt" aktuell auch in Wildberg die Wirtschaft, was die Gewerbesteuer kräftig sprudeln lasse: 650 000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt für das laufende Jahr erwarte man, rund vier Millionen Euro insgesamt bis Jahresende. Allerdings: Das "Mehr" an Einnahmen wird zum großen Teil durch einen zu erwartenden geringeren Finanzausgleich wieder kompensiert werden – aber rund ein Fünftel der Mehreinnahmen, rechnete Kämmerer Fiedler den Ortschaftsräten vor, werde im Stadtsäckel auch netto "mehr" zur Verfügung stehen.