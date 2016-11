Wildberg Niethammerberichtet vongroßer Reise

Wildberg-Sulz. Fast alle Stühle im evangelischen Gemeindehaus in Sulz waren beim alljährlichen großen Seniorennachmittag belegt – und alle Augen auf Hans Niethammer gerichtet. Der Sulzer machte sich im August 2014 auf die Reise. 16 Tage war er unterwegs, vorwiegend auf Schienen. Dabei dauerte es zunächst 30 Stunden Zugfahrt, um über Weißrussland nach Moskau zu kommen. Nach eineinhalb Tagen Aufenthalt in der russischen Hauptstadt, begann Niethammers große Fahrt.

Mit dem "Transsib", der Transsibirischen Eisenbahn, legte er 9298 Kilometer Strecke zurück. Das Ziel dieser Reise auf der längsten befahrbaren Bahnstrecke der Welt war der Bahnhof von Wladiwostok, im entlegenen Osten Russlands. Etwa 160 Stunden dauert eine Fahrt auf der gesamten Strecke, doch der heute 73-jährige nahm sich auch die Zeit, den Weg selbst zu genießen.

So verweilte er vier Tage in der Universitätsstadt Irkutsk am Baikalsee, ehe es für eineinhalb Tage nach Ulan-Ude weiterging, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Burjatien. Am Ziel in Wladiwostok verbrachte er weitere eineinhalb Tage, ehe es mit dem Flugzeug wieder in die Heimat ging. Was Hans Niethammer auf dieser faszinierenden Reise alles sehen und erleben durfte, wie er die Fahrt und den Schlaf im Zug erlebte, berichtete er den gespannt lauschenden Senioren, untermalt von einigen Reisebildern.