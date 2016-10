Unter dem Punkt "Verschiedenes" teilte Ortsvorstehr Eberhard Fiedler den Sulzer Ortschaftsräten mit, dass er verwaltungsintern einen Radwege-Ausbau von Wildberg nach Sulz am Eck per Aktenvermerk angeregt habe. Außerdem würden momentan die Ortsschilder für Sulz ausgetauscht und erneuert, damit es auf diesen künftig nicht mehr "Sulz a. E." heiße, sondern – wie es korrekt und ausgeschrieben lauten müsse – "Sulz am Eck". Foto: Fritsch