Nachdem die Kinderfasnet der Wildberger Narrenzunft in vergangenen Jahr dem engen Narrenkalender zum Opfer gefallen war, kam der Nachwuchs jetzt wieder voll auf seine Kosten. In der Schönbronner Halle hatte das Team um Zunftmeisterin Simone Hallabrin zwischen den beiden "Lompabällen" ein großes Programm auf die Beine gestellt. So standen die "Dancing Shoes" aus Reutlingen ebenso auf der Bühne wie die Wildberger Tanzgruppe "Neutanz", und auch die obligatorische Polonaise durch die Halle durfte nicht fehlen. Daneben gab es verschiedene Spielstationen, an denen der närrische Nachwuchs sich austoben durfte. Zunftmeisterin Simone Hallabrin betonte: "Die Kinderfasnet bleibt auch in Zukunft eine feste Institution in Wildberg." Foto: Priestersbach