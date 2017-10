Wildberg Land ist über den Umfang noch unschlüssig

Wildberg-Sulz. Als die Erweiterung des Sulzer Steinbruchs genehmigt wurde, geschah dies unter Auflagen – eine davon war die Errichtung einer Linksabbiegespur, die die Verkehrssituation auf der Landesstraße 358 entschärfen soll. Bürgermeister Ulrich Bünger brachte nun den Ortschaftsrat des Wildberger Teilorts auf den neuesten Stand.

Vertreter des Landes Baden-Württemberg seien vor Ort gewesen, hätten die Planung begutachtet und genehmigt. Nun gehe es aber darum, ob und in welchem Umfang weitere Teile der Landesstraße 358 saniert werden sollen. Denn wenn die Baumaschinen ohnehin anrollen, biete es sich an, die Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Kuppingen auf Vordermann zu bringen. Das falle allerdings in die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Zunächst seien Bohrkerne gezogen worden, um den Zustand des Untergrunds zu untersuchen, und in der kommenden Woche soll im Rahmen eines Vor-Ort-Termins festgelegt werden, was nun letztlich zu tun sei, erklärte Bünger.

Der Bürgermeister wies aber auch darauf hin, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe erst einmal abwarten werde, wie viel Geld ihm im nächsten Doppelhaushalt des Landes zur Verfügung gestellt wird. "Uns ist jedenfalls daran gelegen, dass nicht einfach nur ein Linksabbieger gebaut wird", betonte Bünger. "Stand heute könnte im Frühjahr 2018 Baubeginn sein", fuhr der Schultes fort, der mit einer Bauzeit von etwa einem halben Jahr rechnet. Wetten auf die Verfügbarkeit von Baufirmen wolle er aber nicht abschließen – "die sind derzeit alle überlastet".