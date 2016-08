Wildberg Kinder bestaunen ihre Heimat von oben

Nach seinem Segelflug in einer Höhe von rund 600 Metern über der Stadt, der etwa zehn Minuten dauerte, erzählte der elfjährige Tobias, dass er bereits zum zweiten Mal geflogen sei. "Ich fand das schon letztes Jahr beim Ferienprogramm so toll, dass ich heute wieder hier bin", erzählte er. Für den zehnjährigen Johannes war es der erste Flug in einem Segelflieger. Für ihn war der Moment der Schwerelosigkeit beim Fliegen besonders schön. Beide nehmen auch an weiteren Ferienprogramm-Angeboten, wie Tennis, Ballspiele und Schießen beim Schützenverein teil.

Die jüngste Teilnehmerin war Jana. Sie ist erst neun Jahre alt. Der Start war für sie das Aufregendste. Karl war mit seinen 14 Jahren der Älteste an Bord. Er bezeichnete sich selbst als "Vielflieger", war schon oft dabei, saß schon in einer Cessna, aber ist bislang noch nie mit einem großen Flugzeug in den Urlaub gereist.

Wolfram Schröder zählt als Vorsitzender bei der FSV Wächtersberg, einem der größten Flugsportvereine in Baden-Württemberg, momentan etwa 100 Mitglieder mit 13 eigenen und zwölf privaten Flugzeugen sowie elf Fluglehrern. Zum Abheben braucht man immer ein komplettes Team, ohne das die Segelfliegerei nicht funktionieren kann. Neben den Piloten im Fluggerät kümmert sich das Team am Boden um die Rückholung der Seile zu den wartenden Fliegern. Ein sogenannter "Flächenhalter" sorgt beim Start dafür, dass die Tragflächen der Segelflugzeuge waagrecht gehalten werden und gibt das Signal zum Losfliegen.

Christopher Müller berichtete, dass etliche Nachwuchssegler zunächst beim Ferienprogramm Einblick in die Fliegerei genommen hatten und sich dann für eine Flugausbildung entschieden haben, die mit etwa 300 Euro an Kosten für einen Jugendlichen noch überschaubar ist. Nach etwa drei Monaten kann man nach einer entsprechenden Anzahl von Starts schon alleine die Segelfliegerei genießen. "Wir sind schon seit einigen Jahren beim Ferienprogramm Wildberg dabei und freuen uns immer wieder über die gut besuchte Veranstaltung auf dem Wächtersberg", erzählte er.

Zum Abschluss wurde beim Clubhaus gegrillt. Mit einer roten Wurst in der Hand und gut versorgt mit Getränken, ließen die jungen Segelflieger nochmals ihre Flugerlebnisse Revue passieren. Und wer wollte, durfte sich im Pool auch noch abkühlen, bevor es wieder nach Hause ging.