Wildberg Jetzt ist die 25-Meter-Bahn an der Reihe

Wildberg-Sulz. Die Sulzer Luftgewehrschützen verzeichneten im vergangenen Jahr einen großen Erfolg: die Mannschaft schaffte den Aufstieg in die Bezirksliga B, in welcher die Schützen eine Traumsaison mit nur einer Niederlage abschlossen. Somit folgt in diesem Jahr gleich der Durchmarsch in die Bezirksliga A. Außerdem hat der Verein im vergangenen Jahr auf eine elektronische Luftgewehr-Anlage umgerüstet.

Beim Kleinkaliber ist diese Modernisierung bereits vor einer Weile erfolgt, in diesem Jahr soll mit der 25-Meter-Bahn für Pistole die letzte Anlage folgen. Die Finanzierung ist auch schon geklärt: Zwei Mitglieder geben dem Verein dafür einen Kredit.

Der Jahresrückblick rief noch einmal die zahlreichen Veranstaltungen des Schützenvereins ins Gedächtnis, darunter das Schießen der örtlichen Vereine im November. Die Resonanz sei besser als in den Vorjahren, berichtete Schriftführerin Theresa Furthmüller. Einziges Manko: Es seien fast nur Mannschaften Sulzer Vereine angetreten, obwohl die Veranstaltung offen für das ganze Wildberger Stadtgebiet ist.