Wildberg Generalsekretärzu Gast beiWildbergs CDU

Wildberg. Der CDU-Stadtverband Wildberg lädt gemeinsam mit dem CDU-Kreisverband zum Neujahrsempfang am Freitag, 17. Februar, 18.30 Uhr, ins Gasthaus Krone in Wildberg ein. Neben den CDU-Abgeordneten des Kreises Calw, Hans-Joachim Fuchtel und Thomas Blenke, wird als Gastredner der Landtagsabgeordnete und Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel, erwartet. Hagel wurde im Jahr 2016 erstmals in den Landtag gewählt und vertritt den Wahlkreis Ehingen. Er ist ein überzeugter Fürsprecher des Ländlichen Raums. Dieses Jahr obliegt ihm die Koordination der Wahlkampfaktivitäten der baden-württembergischen CDU. Die Einladung zum Neujahrsempfang richtet sich an alle – die CDU Wildberg freut sich auch über Gäste von außerhalb der Stadt Wildberg. Beginn ist um 18.30 Uhr mit einem Sektempfang, Manuel Hagel wird gegen 19 Uhr erwartet. Nach Grußworten und Ansprachen der angekündigten Referenten wird es Gelegenheit geben zur Disskussion, und letztlich soll auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen.