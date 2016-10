Wildberg Erschließung teurer

Der erste Nachtragshaushalt der Stadt Wildberg liegt vor, nun ist es an der Zeit, die einzelnen Ortschaftsräte dazu anzuhören. Deshalb nahm Bünger an der Sitzung des Schönbronner Gremiums teil. Seine kurze Zusammenfassung der aktuellen Haushaltslage fiel positiv aus: "Wir können zufrieden sein", erklärte er.

Aus den Reihen der Ortschaftsräte kamen einige Detailfragen, die jedoch schnell beantwortet waren, beispielsweise zu den Mehrkosten in Sachen Straßenreinigung in Höhe von 10 000 Euro. Diese seien schlicht wetterbedingt entstanden, so der Bürgermeister.

In direktem Bezug zu Schönbronn waren nur zwei Posten im Nachtragshaushalt zu finden. Zum einen handelte es sich dabei um einen Mehraufwand von 18 000 Euro für die ursprünglich mit 160 000 Euro veranschlagte Erschließung der gemeindeeigenen Grundstücke in der Schönbronner Ortsmitte. Den Grund für die Mehrkosten müsse er erst erfragen, so der Bürgermeister.