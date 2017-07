Wildberg Elternbeiträge werden angehoben

In Baden-Württemberg haben sich die kommunalen Spitzenverbände sowie die Kirchen und deren Fachverbände auf die Empfehlung einer "Gebührenanpassung" verständigt, die in der Summe bei einer Erhöhung um acht Prozent liegt. Auch für die soziale Staffelung der Elternbeiträge nach Kinderzahl und Einkommen gab es wieder Richtlinien. An diesen Stellschrauben kann aber ein Gemeinderat immer noch nach eigenem Ermessen drehen.

So gibt es besondere Tarife für sogenanntes Sharing – drei Wochentage etwa für Kleinkinder in Effringen – oder für verlängerte Öffnungszeiten von 7.15 Uhr bis 14 Uhr wie in den Kindergärten Effringen und Gültlingen, auch die Ganztagsbetreuung mit 50 Wochenstunden in Sulz am Eck.

Der Antrag der Stadtverwaltung berücksichtigte auch in diesem Jahr wieder die Schwerpunkte, die sich im Gemeinderat über lange Jahre hinweg gebildet haben. Die Vorschläge der Bündnisgrünen, die Elternbeiträge ganz abzuschaffen, treffen zwar nicht nur bei den Sozialdemokraten auf Unterstützung, werden aber trotz vieler Sympathien von den Mehrheitsfraktionen der CDU und der Freien Wähler noch nicht übernommen.

Der Beschluss des Gemeinderats für die vorgeschlagenen Gebühren gilt zunächst nur für das kommende Schul- und Kindergartenjahr 2017/18. Sonst legte das Gremium die Beiträge immer für zwei Jahre fest. Hintergrund ist nicht zuletzt, dass der Rat die Verwaltung beauftragt hat, bis Oktober 2017 einen Vorschlag zur Unterstützung von Familien mit niederem Einkommen auszuarbeiten. Die Beiträge für Mittagessen bleiben zunächst in allen Einrichtungen stabil.