Wildberg "Die Hunde brauchen gar nicht so viel"

Wildberg. Sie wussten nicht wirklich, auf was sie sich einlassen, hatten so ihre Befürchtungen, was die Lebensverhältnisse vor Ort angeht – die sich nicht erfüllten – und auch die Sprache war ihnen fremd. Trotzdem haben sich Hanna Rolff und Nina Jauch nach Rumänien aufgemacht und sich dort in einem provisorischen Tierheim um vernachlässigte Hunde und Katzen gekümmert. Und das hat ihnen so gut gefallen, dass die nächste Reise schon jetzt in Planung ist.

Eigentlich hat die Mutter von Hanna Rolff den Kontakt zur Tierschützerin Mirela Marcu im südrumänischen Calorasi. Die studierte einst Theologie und Sozialpolitik. Doch in ihr reifte bald der Entschluss, ihren Job an den Nagel zu hängen und sich um die Straßenhunde in Rumänien zu kümmern, die lange Zeit einfach getötet wurden. Und das nicht in der Hauptstadt Bukarest, sondern auch in der südrumänischen Provinz, in Calorasi nahe der bulgarischen Grenze. Ohne große Unterstützung öffentlicher Stellen entstand dort ein Tierasyl, in dem momentan rund 300 Hunde einen Unterschlupf gefunden haben. Marcu arbeitet nicht nur in Rumänien, sondern hat auch Kontakte in die Niederlande, nach England und nach Deutschland. Und dort auch zur Mutter von Hanna Rolff.

"Das war ein Sprung ins kalte Wasser"