Wildberg Aktionstag zeigt die Vielfalt der Denkmale

Wildberg. Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz eine der wohl größten Kulturveranstaltungen Deutschlands. Weit mehr als 7500 Denkmale sind bundessweit geöffnet und das jedes Mal unter einem anderen Motto. Jedes Jahr gibt es etwas Neues zu entdecken. 2016 stehen die Aktionen unter dem Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten". Die Stadt Wildberg hat dazu ein vielfältiges Programm zusammengestellt.

Gleich am Vormittag, zwischen 11 und 13.30 Uhr tritt in der denkmalgeschützten Klosteranlage Maria Reuthin die Riverside Jazz- und Bluesband bei einer Jazz-Matinée mit Weißwurst, Brezel und Weißbier auf. Sechs Musiker an 13 Instrumenten bieten ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm. Verschiedene Stile wie Blues, Swing und Rhythm and Blues, aber auch ein großes Repertoire an Swing- und Dixielandstücken, Songs der Blues Brothers, R&B von Louis Jordan sowie Rock’n’Roll von Bill Haley. Die Band tritt seit 30 Jahres in wechselnden Besetzungen in ganz Süddeutschland auf. In Wildberg gastieren Peter Wolff (Gesang, Sopran- und Tenorsaxofon), Thomas Pfleiderer (Trompete, Flügelhorn), Helmut Schneider (Posaune, Bluesharp, Piano), Gerd Waiblinger (Gitarre, Gesang), Roland Ekle (Bass, Tuba) sowie Rüdiger Mayer (Schlagzeug, Washboard).

Bewirtet wird der Klosterhof vom Schwarzwaldverein Wildberg, der dort sein Herbstfest feiert.