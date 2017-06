Wellendingen Straßensperrung – ein vertrautes Prozedere für Wilflinger Bürger

Sanierungen – und mögen sie noch so notwendig sein – haben jedoch den Nachteil, dass Umleitungen erforderlich sind. In diesem Fall lautet die vom Landkreis ausgewiesene Route Wellendingen – Neuhaus – Schörzingen – Wilf­lingen und retour. Eine Strecke, die eben nicht mal in einer Minute zu bewältigen ist. Deshalb hat es die Gemeinde als notwendig angesehen, für Rettungsdienste, Busverkehr und Landwirtschaft eine elegantere Lösung in die Tat umzusetzen. Dies ist die Brücke im Bint, die gleichfalls seit längerer Zeit auf eine Renovierung wartet.

Da sie zuletzt lediglich Fahrräder und Fußgänger aushalten durfte, kam das THW ins Spiel. Wie Bürgermeister Thomas Albrecht auf Nachfrage mitteilt, hat das technische Hilfswerk in sechs Stunden die marode Brücke verstärkt. Bis zu 24 Tonnen kann das angemietete Bauwerk mittlerweile schultern. Die Kosten für den Aufbau betragen 8000 Euro, die monatliche Miete ist mit 150 Euro taxiert. Hier zahlt die Gemeinde. Die Ausgaben für die Brückensanierung hat der Landkreis mit etwa 450 000 Euro berechnet. Das Budget bekam die Zustimmung des Kreistags.

Vor dem ersten Schneefall

Die Bauarbeiten an der Starzel dauern laut Plan bis Mitte, Ende Oktober. Länger sollten sie nicht Zeit in Anspruch nehmen. Thomas Albrecht kann sich Fahrten im Winter über diesen landwirtschaftlichen Feldweg – mit Blick auf Räumdienste – nur schwer vorstellen. Vor dem ersten Schneefall sollte der direkte Draht zwischen beiden Ortsteilen wieder hergestellt sein.