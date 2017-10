Wellendingen Starzelbrücke: Verkehr soll Mitte November rollen

Es ist auf Dauer reichlich mühsam, zeitaufwendig und mit gewissen Ko­sten verbunden, den (korrekten) Umweg über Schörzingen tagein, tagaus zu fahren. Deshalb ist es verständlich, wenn Betroffene das Ende der Bauarbeiten herbeisehnen. Sollte jenes nicht im Oktober sein?

Als entschlossenes Jein lassen sich die Antworten auf diesbezügliche Fragen an Klaus Eger vom Straßenbauamt am Landratsamt Rottweil deuten. Der Zuständige für diese Baustelle am Ortsausgang von Wellendingen teilt mit, dass der Straßenbau noch fehle. Eigentlich hätte dieser diese Woche angepackt werden sollen. Doch die Kolonne des Straßenbauunternehmens werde in der Zwischenzeit auf einer anderen Baustelle gefordert.

Dies bedeute, so Klaus Eger, dass nach den Feiertagen das "Finish" in Angriff genommen werde. Nach derzeitigem Stand soll die Asphaltdecke am Freitag, 17. November, eingebaut werden. Somit sollte der Verkehr ab Samstagnachmittag, 18. November, über die Starzelbrücke rollen können. Restarbeiten seien davon nicht tangiert.