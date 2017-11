Wellendingen Rodeo in Wellendingen mit nur einem Rad

Wellendingen. Zum dritten Mal trafen sich die Einradfahrer zu verschiedenen "Workshops". Nach der Top-Beteiligung im vergangenen Jahr verbuchten die Aktiven des Vereins mit annähernd 100 Teilnehmer einen neuen Rekord. "Damit sind hier die Grenzen des Machbaren und der Belastbarkeit für die Veranstalter erreicht", strahlte Trainerin Kerstin Grießer.

Die Teilnehmer kamen aus Miedelsbach bei Schorndorf, Derendingen bei Tübingen, Waldtann, Dettingen an der Erms, Schwieberdingen, Freiburg-Kappel und aus Münchingen. Eine Gruppe mit zehn Teilnehmern war sogar aus Hörbranz in Österreich angereist.

Dort hatte ein Lehrer an der Mittelschule ein Experiment gewagt und für die Kinder zur Beschäftigung in den Pausen zunächst zwei Einräder angeschafft. Das fand so hervorragenden Anklang, dass bald noch mehr Einräder besorgt werden mussten. Mittlerweile müssen die Kinder zum Teil altershalber die Schule wechseln, wollen aber weiter leidenschaftlich Einrad fahren. Da kam der zweitägige "Workshop" in Wellendingen gerade recht.