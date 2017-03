Wellendingen Mütze braucht für einen Neubeginn keine Sintflut

Mütze beschließt, dass er für den Neubeginn mit seinem Bruder keine Sintflut brauche, sondern dass eine Aussprache reiche und dass sie in Zukunft besser aufein­ander eingehen müssten.

Für die Kinder bis zur zweiten Klasse wurde das Gottesdienstthema in altersgerechten Kleingruppen im Gemeindehaus vertieft, während der Pfarrer in seiner Predigt über die Fluten im Leben eines jeden berichtete. Die Überflutung durch verschiedene Einflüsse wie Medien, Gewalt und Terror, aber auch durch die Welle des Konsums. Das Thema, meinte er, sei passend in der Fastenzeit. Man sollte versuchen, diesen Fluten zu entkommen.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst durch die Familienzeit-Band Adorando. Der nächste Familienzeit-Gottesdienst findet am Sonntag, 21. Mai, statt.

Weitere Informationen: www.familienzeit- wellendingen.de