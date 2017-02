Wellendingen Mit vier Varianten

Mit dem Umfrageergebnis, das in etwa zwei Wochen vorliegen soll, will der Schultes vor Ostern in den Gemeinderat gehen. Dieser muss eine Entscheidung treffen – auch mit Blick auf das Personal und der Frage, ob das vorhandene ausreiche. Der Bürgermeister kann sich jedoch sehr gut vorstellen, dass der Rat die Fahne des Kindergartens hochhalten werde. "Wir wollen den Eltern eine große Flexibilität anbieten."

Jedoch keine, die ausgenützt werde. Deshalb dieses Prozedere. Damit die Kindergartenleitung eine sinnvolle Personalplanung machen könne und – vor allem – damit das Umsetzen guter pädagogischer Angebote erleichtert werde. Deshalb der Wunsch, dass möglichst alle Fragebogen ausgefüllt zurückgegeben werden. Damit ein Umfrageergebnis herauskomme, in dem sich die große Mehrheit wiederfinde.

Keinen großen Raum habe, so Albrecht, am Donnerstagabend die Kritik an der Gebührenhöhe eingenommen. Ein Punkt, der in der Januar-Sitzung des Gemeinderats thematisiert wurde. Er, Al­brecht, denke, dass der Großteil der Eltern Verständnis für die Beiträge habe. Schließlich würden sie gerade einmal etwa zehn Prozent der Kosten decken.

Also bereits fern der 20 Prozent – vor noch nicht allzu langer Zeit angestrebtes Ziel der Kommunen. Den Rest trägt die Allgemeinheit. Und da laut Albrecht kein Goldesel im Schlosskeller lebe, müssten sonst andere Projekte der Gemeinde überprüft werden.