Wellendingen Linien auf der Straße nicht gewünscht

Wellendingen-Wilflingen (psw). Die Kennzeichnung von Parkmöglichkeiten in der Klippeneckstraße sei unnötig, weil die von der Firma Leibold und Amann bereit gestellten Autoabstellplätze völlig ausreichen würden. Diese Meinung vertrat nicht nur besagter Bürger ("Hier ist etwas unglücklich gelaufen"), auch mehrere Ratsmitglieder äußerten sich in diese Richtung. Ansprechpartner war in diesem Fall Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Minder, der den kurzfristig erkrankten Schultes Thomas Albrecht vertreten musste.

Und Minder konnte verständlicherweise nicht Wesentliches zur Aufklärung beitragen. "Die Situation ist mir erst kurz vor der Sitzung geschildert worden, ich kenne die Sachlage dort nicht", stellte er klar. Etwas Licht in die Dunkelheit brachte Wilflingens Ortvorsteher Andreas Muschal. Er erzählte: "Innerhalb weniger Minuten hatte ich fünf Anrufe auf dem Handy." Danach habe er sich die Situation in der Klippeneckstraße angeschaut. Muschal kündigte an, dass die aufgebrachten Parkierung wieder entfernt werden würden.

Der Wilflinger Ortsvorsteher sprach von einer "nicht optimalen Kommunikation" und schlug ein gemeinsames Gespräch mit den Anwohnern vor.