Wellendingen Gutes für Ortsmitte und Senioren

Gewiss nicht unglücklich war Albrecht, als er in Freiburg mit dem Rückenwind aus dem Gebiet Sternenstraße Eindruck machen konnte und einen gewissen Eindruck hinterlassen hat. Ganz zu schweigen von den Ergebnissen in Wilflingen; hier endete ja Ende 2016 das Landessanierungsprogramm, das viel bewirkt hat.

"Mitfahrbänkle" im Fokus

Ein Detail anderer Art betrifft die Standortwahl für die "Mitfahrbänkle" im Zusammenhang mit der N-Region 5G, zu der Wellendingen gehört. Während sich in Wilflingen der Hohnerplatz anbietet, wie Ortsvorsteher Andreas Muschal mitteilt, werden in Wellendingen mehrere Optionen diskutiert.

Da das überdachte "Mitfahrbänkle" überwiegend Ältere ansprechen soll, die nicht so gut zu Fuß sind und von vorbeifahrenden Autos zum Beispiel zum Einkaufen mitgenommen werden können, schlägt Guido Hermann Standorte beim "Netto" und in der Nähe von Bäckerei und Metzgerei vor. Wolfgang Minder regt wiederum einen Platz in der Ortsmitte an.

Ulrike Roths Hinweis ("Wir probieren es aus und schauen auf Reaktionen") und Wolfgang Götz’ Anmerkung ("Verbesserungsvorschläge sind sicher möglich") beenden die Diskussion. Der Bürgermei­ster notiert für den Flyer, den die Haushalte erhalten sollen, den "Grünen Baum" Richtung Wilflingen und das Jugendhaus Richtung Rottweil.