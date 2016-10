Wellendingen Gemeindetanker unbeirrt auf Rekordkurs

Einerseits soll der restliche Teil des 2014er-Fehlbetrags von 314 617,22 Euro bereits in diesem Jahr beglichen werden – der 2017er-Haushalt startet somit nicht mit Alt­lasten. Andererseits lassen sich die Rücklagen, die sich für Wellendinger Verhältnisse bescheiden im unteren sechsstelligen Bereich bewegen, aufpäppeln (Schulden sind mit etwa 2,1 Millionen Euro beinahe zehnmal so groß). Und außerdem kommt das Haushaltsjahr 2018, das nach der Logik des Gebens und Nehmens mit einer entsprechend höheren Umlage an Bund und Land aufgestellt werden muss.

Ein weiteres Plus des "Geldsegens" ist "eine sehr, sehr flüssige Kasse" (Bürgermei­ster Thomas Albrecht). Eine Tatsache, die das Alltagsgeschäft im Rathaus ungemein erleichtert und vor einiger Zeit noch nicht so gegeben war.

Alles zusammen gesehen, lässt es verständlich erscheinen, dass der Bürgermeister das Haushaltsjahr 2016 im Gemeinderat als "eines der besseren der Gemeinde" einstuft. Möglicherweise ist es so gut, dass er, falls er heute Nachmittag im wohltemperierten Wasser badet, ein fröhliches Liedchen anstimmt.