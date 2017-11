Wellendingen Führung im digitalen Zeitalter

Eingeladen sind laut Pressemitteilung alle Unternehmer, die sich vernetzen und mit zwei Experten der Bundesagentur Mittelstand 4.0 aus Berlin zu "Digitalisierung und Führung" ins Gespräch kommen möchten.

Führungskräfte könne diese Zukunft 4.0 ganz schön fordern. Entscheidungen müssen schneller getroffen werden als früher, Reaktionszeiten werden kürzer. Smartphones verlangen ständig Erreichbarkeit. Jungspunde im Unternehmen bewegen sich in der virtuellen Welt wendiger als man selbst. Und um Nachwuchs zu gewinnen, müsse man in sozialen Netzwerken unterwegs sein. Die Informationsflut auf allen Kanälen nehme zu, und mit ihr die Komplexität.

Morgen, Dienstag, haben Interessierte aus Unternehmen die Möglichkeit, beim Wirtschaftstag von Experten-Know-How und Austausch zu profitieren. Außer einem Impuls zu "Führung im digitalen Wandel – was ändert sich, was bleibt?" wird es als "Appetizer" für Gespräche zwischen Publikum und Gästen eine Podiumsrunde mit Führungspersönlichkeiten verschiedener Branchen geben. Mit dabei sind Mark Aretz von der Knauf Gips in Deißlingen-Lauffen, Ralf Rapp von Elek­tro Bayer in Rottweil, Rudolf Reim von expert Hoerco in Villingen-Schwenningen, Sonja Walter von Walter Straßenbau in Trossingen-Schura und Martin Zimmermann von imsimity in St. Georgen.