Wehingen. Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, in Wehingen in ein Café im Bahnhofsgebäude gewaltsam eingedrungen. Die Einbrecher schlugen laut Polizeiangaben ein Fenster ein, entriegelten den Fensterflügel und verschafften sich so Zugang zum Gastraum. Sie waren offensichtlich auf der Suche nach Bargeld und Wertsachen, wurden aber nicht fündig. Ohne Beute suchten sie das Weite. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Wehingen, Telefon 07426/30 80, entgegen.