Frittlingen (hbo). Zusammen mit dem 28-jährigen Verwaltungsfachmann Erich Lafera (wir haben berichtet) stehen zwei Kandidaten zur Wahl. Der 46-jährige gebürtige Rottweiler Dominic Butz hat zusammen mit seiner Ehefrau Carmen drei Kinder im Alter von 15, zehn und drei Jahren und wohnt in Rottweil. Er ist Diplom-Verwaltungswirt und im gehobenen Verwaltungsdienst tätig. Er verfügt laut seiner Pressemitteilung, mit der er seinen Hut in den Ring wirft, über eine langjährige Berufserfahrung als Führungskraft in der Kommunalverwaltung.

Dominic Butz ist seit 18 Jahren Abteilungsleiter der Stadtkasse in der Haupt- und Finanzverwaltung in Rottweil. Zuvor war er zwei Jahre lang in Wangen im Allgäu bei der Stadtkämmerei beschäftigt. Er wolle sich, so Butz, als Bürgermeister dafür einsetzen, dass die Gemeinde den schon früher eingeschlagenen erfolgreichen Weg fortsetzen könne. Er sieht sich als künftigen Teil der Rathausmannschaft und will dafür sorgen, dass die angedachten Projekte durchgeführt und fertiggestellt werden. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist (Montag, 6. November, 18 Uhr) will Dominic Butz verschiedene Info-Termine anbieten.