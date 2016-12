Wellendingen Auf dem Hügel inmitten von Schafen

Nach einem kleinen "Opening" wurde die "Overture To A New Millenium" gespielt mit der musikalisch umgesetzten Spannung bei Musikern und Publikum vor einem Auftritt. Während bei "Concerto d’Amore" alle Stimmungsfacetten in der Liebe verdeutlicht wurden, zeigte das Stück "Adebars Reise" den Flug der Störche in den Süden auf, wunderbar in Noten umgesetzt.

"Kaiserin Sissi" hat nicht nur die Fernsehzuschauer in den Bann gezogen, auch in der Musik hat sie Spuren hinterlassen. So kamen Gefühlswelten von einer Kutschfahrt, einem Ritt auf dem Pferderücken und die Stimmung in einem Ballsaal im Werk von Timo Dellweg zu Gehör. Die Wellendinger Musiker mit Tobias Schlenker an der Spitze durften zu Recht sehr viel Applaus für ihren Auftritt über sich ergehen lassen.

Es geht heiß her

Die beiden Vorsitzenden der Wellendinger Musiker, Lena Pfenning und Carolin Sauter, gratulierten anschließend dem Musikverein Wilf­lingen zum Jubiläum und verwiesen auf die Bedeutung der Musikvereine für das Leben in den Ortschaften. Mit einem Konzertmarsch als Zugabe verabschiedeten sich die Freunde aus Wellendingen vom Publikum.

Die Wilflinger Musiker wurden von Dirigent Daniel Hirt zum Auftritt geführt. Die gekonnte Ansage der Titel übernahm auch hier eine Steffi. Stefanie Muschal stand ihrer Wellendinger Kollegin in nichts nach. So trugen beide mit ihren Einstimmungen zum wunderbaren Abend bei. Schon nach dem ersten Stück "African Symphony" waren die Akteure warm gespielt und mussten sich ihrer Jacken entledigen. Doch heiß her ging es nicht nur auf der Bühne vor Publikum, beim anschließenden Stück "La Storia" brachten schon die Proben Musiker und Dirigent ins Schwitzen. Ein Werk für kreative Musiker und Zuhörer mit Phantasien.

Freude und Stolz

"The Lion King" wurde als Zeichentrickfilm zu einem riesigen Erfolg, die Abenteuer und Erlebnisse des Löwenjungen Simba wurden jedoch auch in der Musik vielfältig verarbeitet. Als die Wilflinger Musiker ihre Version von John Higgins beendet hatten, war bei Dirigent Daniel Hirt sichtliche Freude und Stolz über das Dargebotene zu erkennen. War das noch zu steigern?

Eine kleine Anekdote aus den Proben zu "Lord Of The Dance" gab Stefanie Muschal bekannt. Dirigent Daniel Hirt sagte seiner Oboespielerin: "Liebe Sarah, stell Dir vor, Du stehst auf einem Hügel in Irland inmitten von Schafen und spielst diese Musik." Die Zuhörer fühlten sich wirklich wie auf der bezaubernden grünen Insel.

Ein Konzertmarsch des Komponisten Rudolf Herzer rundete an diesem Adventsabend den imposanten Auftritt der Wilflinger Musiker ab. Das Publikum in der Lemberghalle wurde von drei starken Kapellen ausgiebig verwöhnt und das Jubiläumsjahr glanzvoll abgerundet.

Mit dem gemeinsam, von Musikern und Publikum gespielten und gesungenen Lied "Alle Jahre wieder" wurden alle Beteiligten in eine besinnliche Adventszeit begleitet.