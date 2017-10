42 Ehrenmitglieder, Mitglieder und Freunde des Radfahrervereins Alpenrose Wilflingen steuerten beim Jahresausflug Achkarren an. Nach einer Kaffeepause bei Neustadt, das zu diesem Zeitpunkt noch im Nebel lag, ging es weiter nach Achkarren ins Weinbaumuseum. Dort erhielt die Gruppe bei einer Führung erste Einblicke in den Weinanbau. Anschließend ging es bei herrlichem Herbstwetter mit dem Bus nach Breisach zum Mittagessen. Gut gestärkt, ging die Fahrt zurück nach Achkarren in die Winzergenossenschaft zu einer Kellerbesichtigung mit Weinprobe. Der Erwerb verschiedener Weinsorten bot sich an. In Wilf­lingen angekommen, ließen die Ausflügler den schönen Tag in gemütlicher Runde im Gasthaus zur Krone ausklingen. Foto: Müller