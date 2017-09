Weilen unter den Rinnen "Ein Feuerball schoss am Kirchturm vorbei"

Weilen unter den Rinnen. Es war kurz vor sieben Uhr morgens, erinnern sich Augenzeugen. Der damals 13-jährige Helmut Fischinger, später Mitglied im Weilener Gemeinderat, erinnert sich an einen "furchtbaren Knall am Wochenberg". Er hatte auf den Schulbus gewartet, als das Unglück geschah.

Durch den dichten Nebel an jenem Morgen sei wenig zu erkennen gewesen. man habe nur einen "riesigen Feuerball" gesehen, der dicht am Kirchturm vorbeischoss. Auch Martin Staiger, zu jenem Zeitpunkt ebenfalls 13 und auf dem Weg zum Schulbus, erinnerte sich an den lauten Knall. Als das Objekt über seinen Kopf hinweg geflogen und im nahegelegenen Märzengarten eingeschlagen sei, habe er befürchtet, dass ein Krieg ausbreche, und sich versteckt.

Die Erinnerungen des mittlerweile verstorbenen ehemalige Bürgermeisters Erwin Weinmann wurden in die Ortschronik aufgenommen: "6.50 Uhr: Aus Richtung Südwest höre ich das Geräusch von näher kommenden Düsenflugzeugen. Am Albtrauf ist dichter Nebel, Sichtweite zirka 150 Meter. Das Fluggeräusch verstärkt sich, und plötzlich erfolgen Detonationen. Der vor mir liegende Nebel färbt sich grellrot. Ich werfe mich auf die Erde. Aus Richtung Südwest nach Nordost schießt ein Feuerball zirka 150 Meter neben mir dicht am Kirchturm vorbei auf unser Dorf zu. In diesem Flammenmeer erkenne ich deutlich die Umrisse eines Düsenflugzeugs."