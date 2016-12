Waldachtal Weihnachten möchte um jeden Preis auffallen

"Kennen Sie das auch, dass Weihnachten nervt? Dass Weihnachten alles durcheinander bringt, was wir uns so schön eingerichtet haben?", fragte Pfarrer Markus Arnold. Adventsfeiern über Adventsfeiern, Einkäufe, Geschenke, Haus und Wohnung dekorieren. Da sitzt man in der Kirche und will gemütlich seinen Gottesdienst feiern, so wie jedes Jahr. "Und plötzlich explodiert da die Bombe: Da kommt jemand herein und stört. Nein: Für Maria und Josef haben wir keinen Platz! Und die Hirten, Hans und Gerhard, die braucht sowieso kein Mensch."

Mancher mag sich in Gottesdienstbesuchern dieses aufrüttelnden Krippenspiels wiedererkannt haben. Ist es nicht so: "Die freien Tage an Weihnachten sind zwar ganz nett – aber das ganze kirchliche Drumherum ist etwas, worauf die Menschen gut verzichten können." Pfarrer Arnold: "Genau das ist die Erfahrung, die Jesus in seinem ganzen Leben gemacht hat. Man wollte ihn nicht." Er habe gestört, durcheinandergebracht, verärgert. Evangelist Johannes schrieb: "Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf." Man hatte für Jesus an seinem Geburtstag grade mal noch Platz in einem Stall am Rande von Bethlehem. Kurz nach seiner Geburt musste er als Flüchtling nach Ägypten. Als Erwachsener zog er in Israel von Ort zu Ort. Nur seine Wunder wollte man gern haben. "Die Menschen, die ihn in ihr Leben lassen, bekommen von ihm neues Leben." Seine Liebe zu den Menschen lasse sich auch durch unsere Abwendung nicht erschüttern. Es sei wie in einer Familie: "Auch wenn die Kinder noch so viel Unsinn machen, auch wenn das Leben der Kinder noch so schief geht – die Eltern bleiben immer noch die Eltern! Gott bleibt immer noch unser Vater, auch wenn wir noch so über die Stränge schlagen."

Das Chörle der evangelischen Kirchengemeinde unter Leitung von Diakon Ralf Hornberger umrahmte die Feier mit den passenden Liedern "Ein Licht leuchtet auf in der Dunkelheit" und "In der Nacht von Bethlehem", begleitet von Keyboarderin Sabine Kübler und Gitarristin Anouschka Hornberger. Pfarrer Markus Arnold spielte an der barocken Vleugels-Orgel.