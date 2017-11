Waldachtal Verbrechen unter den Augen der Ermittler

Weit kamen sie jedoch nicht. Gerade mal bis in den nächsten Ort. In einem Wald hinter dem Altheimer Bahnhof ließen sie den Porsche mit laufendem Motor stehen. Die Diebe hatten das geklaute Fahrzeug überprüft und das GPS-Überwachungssystem gefunden. Ausschalten konnten sie es nicht, also ließen sie den Wagen stehen, machten sich aus dem Staub und entkamen über die offene Grenze.

Obwohl die Polizei "quasi nebenher gefahren war", wie es der extra aus Köln angereiste Anwalt des Täters nannte, erfolgte kein Zugriff durch die ermittelnden Beamten. Grund dafür war, dass sie die beiden Autodiebe weiter beobachten wollten, um so eventuell feststellen zu können, ob die Bande in Deutschland eine Art Beschaffungsstruktur aufgebaut hat. In Frankfurt vermutete man einen Mittelsmann, der sich auf die Suche nach den passenden Autos machte, die dann mithilfe modernster Technik geknackt und mittels einem Kühllaster, in dem man die Fahrzeuge über die Grenze schaffte, abtransportiert wurden. Diesen Mittelsmann besuchten die beiden Täter während ihrer Tour. Der Name des Angeklagten tauchte auch als Geschäftsführer der Transportfirma, der der besagte Kühllaster gehört, in den Ermittlungsakten auf.

Jede Menge Beweise also, auf die sich die Anklage stützte. Dies wusste auch der erfahrene Angeklagte, der gleich zu Beginn der Verhandlung mit einem Geständnis und einer rührseligen Geschichte von einem neuen Familienglück, das er sich in seinem Heimatland mühsam aufgebaut habe, die Flucht nach vorne antrat. Doch ohne Erfolg. Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick und seine beiden Schöffen verurteilten ihn zu 14 Monaten Haft ohne Bewährung. Das einzige, was ihn vor einer wesentlich längeren Haftstrafe bewahrte, war die Tatsache, dass man ihm einen bandenmäßigen Diebstahl nicht nachweisen konnte.

Als Pluspunkte zugunsten des Täters wertete die Staatsanwältin, die zwei Jahre Strafhaft forderte, das Geständnis und dass das Fahrzeug schnell seinem Besitzer zurückgegeben werden konnte. "Wenn wir hier aber eine Strafe auf Bewährung einräumen, erschüttern wir das Vertrauen der Bevölkerung in unserer Rechtssystem", fand die Anklagevertreterin deutliche Worte. Das Schöffengericht sah es ähnlich. "Man kann diese Strafe nicht auf Bewährung aussetzen", so der Vorsitzende in seiner Urteilsbegründung. "Es muss klar sein, dass es sich nicht lohnt, nach Deutschland einzureisen, um hochwertige Güter zu stehlen – deshalb gebietet schon die Verteidigung unserer Rechtsordnung ein solches Urteil", erklärte der Richter weiter. "Wir blieben am unteren Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Strafzumessung – mehr geht beim besten Willen nicht." "Auch bleibt der Haftbefehl wegen dringender Fluchtgefahr in Kraft, denn wenn ich sie bis zur eventuellen Berufungsverhandlung auf freiem Fuß lasse, dann bin ich sicher, dass sie sich in ihr Heimatland absetzen", machte der Richter den letzten Hoffnungsschimmer des Osteuropäers zunichte.