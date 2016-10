Waldachtal Songtexte setzen Denkprozesse in Gang

Oft fehlt Mut und Kraft

Oft fehle Mut und Kraft, den Schutzzaun, der sich gebildet habe, zu durchbrechen. Wirklich leben heiße, Liebe finden, die man brauche: "Wir wollen gesehen und geliebt sein, so wie wir sind."

Ausdrucksstark interpretierte und erzählte sie die Geschichte von ihrem wichtigsten Lied "Nur ein Herzschlag" in ihrer Biografie. In dem Moment, in dem bei ihrer im Spanien-Urlaub verunglückten Tante die Geräte abgestellt wurden, ist dieser tiefsinnige Song entstanden. "Wenn das Schutzschild zusammenbricht, dann fängt das Leben von vorne an." Gott sei nur einen Herzschlag weit entfernt. In "1000 Worte" warnte sie vor Worten, die andere verletzen oder fertigmachen. "Worte sollen Heilung bringen", meinte die Liedermacherin. In Texte und Noten fasste die 37-Jährige Gedanken, sich selbst zu sein: "Gott hat mich gemacht, zu dem, der ich bin." Lass dein Herz zur Ruhe kommen: Mit einem Gute-Nacht-Lied und dem Tick-Tack der Uhr "Take your time" ließ die Gesangskünstlerin den lohnenden Konzertabend nach lang anhaltendem Applaus mit zwei Zugaben ausklingen. Die begeisterten Zuhörer können H.ARTevents beipflichten: "Diese Stimme ist ein Geschenk des Himmels: Sie füllt Popsongs mit Leidenschaft, umschmeichelt sanft mit selbst kreierten Soulgeschichten und macht Rockmusik zum kraftvollen Klangerlebnis." Von all dem haben Fans aus Waldachtal und der Region profitiert und ließen Gänsehaut-Gefühle an ihren Seelen kitzeln.

Band fügt sich ein

Nahtlos fügte sich ihre vierköpfige Begleitband mit Heiko Koengeter (Gitarre), Josua Mette (Bass), Johannes Dück (Klavier) und Kai Wiessner (Schlagzeug) ein. Mit ihren einfühlsamen Untermalungen verliehen die Instrumentalisten den Songs den gewünschten Effekt, zu betreffen und Herzen zu erreichen. Emotional ansprechen ließen sich die Fans auch von dem auf die Musik abgestimmten bunten Farbenspiel, das Lichttechniker und Sound-Spezialist Manuel Höfer in den Chorraum der Christuskirche zauberte. Einfach faszinierend. Grandioser Beifall belohnte Katja Zimmermann und ihre Band für einen unvergesslichen Konzertabend.

Posaunenchor-Leiter Hans Georg Bohnet sprach für viele: "Das war einfach Spitze!" Waldachtals evangelischer Pfarrer Markus Arnold (36) outete sich als Fan der christlichen Popsängerin: "Ich mag die Stimme von Katja unglaublich. Ihre Texte berühren mich. Vor allem dieses ganz Persönliche, das eine Musikerin in sich hineinschauen lässt, das hat mich touchiert." Kirchengemeinderätin Sabrina Johannsen schätzte das Herunterkommen: "Man kam schön zur Ruhe. Ich konnte aufatmen und Kraft tanken. Die Stimmung hat mich beeindruckt. Die Musik passte zu dem Farbenspiel." Katja Zimmermann ist eine Könnerin – so der Tenor der Konzertbesucher, die etwas Nachdenkenswertes mit nach Hause nehmen konnten.