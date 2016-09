Waldachtal Sattelacker Hof: Familien fühlen sich in Ex-Hotel wohl

Im Sattelacker Hof liegt ein deftiger Geruch in der Luft, der an Bratensoße erinnert. Zwei Frauen kochen in der ehemaligen Hotelküche, wo jetzt rund ein Dutzend Herde stehen. In den nächsten zwei Stunden kommen ihre Kinder von der Schule.

Im Obergeschoss, wo die Familien, die insbesondere aus Balkanstaaten kommen, in je zwei gegenüberliegenden Hotelzimmern wohnen, ist es ruhig. Salmir Qorri (33) räumt den Staubsauger beiseite und zeigt seine neue Wohnung. "Sehr schön", sagt seine Frau Dafina (30). Tochter Elmaida (6, Bild) hopst durch das Zimmer, am Wochenende wird sie eingeschult. Die Familie hat vorher in der Alten Schule in Talheim gehaust, wo die privaten Bereiche nur durch Bauzäune abgetrennt waren. Duschen waren auf dem Hof, jetzt hat jede Familie zwei Bäder.

"Das ist ein Riesenfortschritt für die Leute", sagt Heimverwalter Rolf Gaiser, der von den Bewohnern nur "Chef" genannt wird. Er lobt die Flüchtlinge nach den ersten 14 Tagen für ihre Sauberkeit und für die Hilfe bei Arbeiten rund ums Haus.