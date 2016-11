Mit einem Konzert des Musikvereins (MV) Salzstetten startete der Nikolausmarkt in Lützenhardt in seinen zweiten Tag. Gefolgt von musikalischen Darbietungen der Jugendmusikschule und dem MV Cäcilia, stand der letzte Programmpunkt für die Kinder natürlich im Vordergrund. Mit Liedern von und für den Sankt Nikolaus lockten die Kinder des Kindergartens "Herz-Jesu" den Heiligen Mann in das Haus des Gastes. Lange ließ der sich auch nicht bitten und bereicherte schließlich die Kinderschar mit Leckereien und Geschenken. Foto: Wagner