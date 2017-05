Waldachtal Salzstetter Chöre suchen Verstärkung

Waldachtal-Salzstetten. Eine herausragende Ehrung wurde Brigitte Schwarz zuteil. Sie erhielt hohe Auszeichnungen für 60-jährige Sangestreue im Dienst der Musica Sacra: den Ehrenbrief des Cäcilienverbands und den Ehrenbrief von Bischof Gebhard Fürst. Mit ihrer Alt-Stimme ist sie eine Stütze im Kirchenchor.

Insgesamt sind sechs langjährige Chormitglieder für ihren liturgischen Dienst geehrt worden. Vor 30 Jahren, als Norbert Singer und Willi Schlotter aufhörten, hat Egon Essig den Tenor verstärkt. Diakon i.R. Wilhelm Pöndl zitierte dazu Augustinus: "Wer singt, betet doppelt." Weil Essig auch noch das Amt des Vorsitzenden ausführe, könne man von einem Dreifach-Beten sprechen. Vor 20 Jahren sind drei Sängerinnen nach der Schubert-Messe bei dem Projektchor "hängen geblieben": Elisabeth Fischer (Alt), Antja Kreidler (Sopran) und Elke Kreidler (Alt), die inzwischen den Frauenchor dirigiert.

In einem geistigen Impuls zur Diözesan-Initiative "Kirche am Ort" stellte Beate Dettling, Dozentin für Religionspädagogik in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, heraus: "Kirchenchor ist ein ganz wichtiger Ort von Kirche. Da geschieht Kirche." Musik sei ein wichtiger Bestandteil von religiösem Leben und könne glücklich machen. Die kompetenten Ausführungen von Beate Dettling fand Egon Essig motivierend für die Chorsänger. Treue zum Dienst und Probendisziplin lobte der Vorsitzende in seinem Jahresbericht. Essig hob die "harmonische Zusammenarbeit" mit Chorleiter Christoph Schmitz hervor: "Seit 16 Jahren sind Sie der ruhende Pol für unsere Chöre. Sie wissen immer genau um das passende Liedgut." Vergangenes Jahr hat der Kirchenchor im Festgottesdienst beim Dorffest mitgewirkt. Die Präsenz an den Osterfesttagen mit der Charles Gounod-Messe habe eine positive Resonanz gefunden. Eine Bereicherung für die Gemeinde, so Egon Essig, seien Gesangssolistin Bettina Moster und Organist Piotr Rogosz. Der Dienst des Frauenchores für Verstorbene und ihre Angehörigen sei besonders zu würdigen, weil er durch Krankheit geschwächt gewesen sei, meinte der Vorsitzende. Er hob den wertvollen Dienst von Elke Kreidler, die den Chor während der Woche leitet, und von Bettina Moster, welche in die Bresche gesprungen sei, hervor.