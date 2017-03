Waldachtal Salzstettens Sportler heimsen 2016 zahlreiche Lorbeeren ein

Stolz seien die Sportfreunde auf Schiedsrichter-Obmann Markus Teufel aus Salzstetten. Schon im 48. Jahr wasche Hannelore Kreidler die Trikots der Fußballer. Für Andreas Müller, dies hob SF-Chef Holger Kreidler hervor, sei es eine "Herkules-Aufgabe", die Fußballabteilung zu leiten und außerdem noch das Pfiff-Sportmagazin und die Homepage zu gestalten sowie als Platzsprecher zu agieren.

Carlos Dettling – inzwischen Deutscher Vizemeister im Doppel – ist das große Aushängeschild der Salzstetter Tischtennissportler. "Die Spielrunde 2015/16 war für alle Mannschaften eine heiß umkämpfte Runde", erklärte Tischtennisabteilungsleiter Daniel Kreidler. Nur durch einen Sieg im Relegationsspiel konnten die Herren I die Bezirksklasse halten und die Herren III durch einen Überraschungssieg in Schönmünzach die Relegation vermeiden. Die Herren II sind wieder in die Kreisliga aufgestiegen. Vier Nachwuchscup- und zwei Jugendteams vertreten die Farben der SF Salzstetten. Die Jugend I schaffte den Aufstieg in die Bezirksklasse. Augenblicklich, so Kreidler, kämpfe die erste Jungen-Mannschaft um den Aufstieg in die Bezirksliga. Das zweite Jungen-Team ist in die Kreisliga aufgestiegen.

Im August nimmt der Salzstetter Tischtennisnachwuchs am Tenniscamp in Düsseldorf teil: Dort können die Kinder mit Bundesligaspielern wie Timo Boll spielen. Reiselustig sind die SF-Tischtennissportler allemal: Benjamin Maier lotste sie 2016 nach Krakau und 2017 geht es nach Barcelona. Vereinsvorsitzender Holger Kreidler meinte: "Die Tischtennisabteilung ist eine Vorzeigeabteilung im Bezirk und sogar darüber hinaus."

"Die Damen 40 sind unser Aushängeschild", berichtete Tennisabteilungsleiter Dieter Axt. Ute Schnepf, Claudia Rothfuß, Bettina Thurau, Susann Schecher-Gräf, Claudia Ganszki und Annemie Thurau konnten den Aufstieg in die Verbandsstaffel feiern. Wenig nach stand das Damen-Team, das in der Bezirksstaffelliga die Vizemeisterschaft einfahren konnte. In der Hallenrunde wurden die Damen in der Bezirksstaffel 2 am vergangenen Sonntag frischgebackener Bezirksmeister gegen Horb. Die Herren I spielen in der Bezirksstaffel 1 und die Herren 50 konnten sich in der Bezirksstaffel halten. Den Salzstetter Herren 40 sind in der Spielgemeinschaft mit Bildechingen in die Oberliga aufgestiegen, was laut Axt noch keiner Mannschaft im Kreis Freudenstadt gelungen ist. Nach unglücklichen Niederlagen musste der Abstieg in Kauf genommen werden. In der Winterrunde erspielte sich die SG den Meistertitel. Im August will Salzstetten ein Mixed-Team in die Verbandsrunde schicken. Aufgrund fehlenden Tennisnachwuchses konnte keine Jugendmannschaft angemeldet werden. Dieter Axt: "Weil sich niemand findet, der die Jugendleitung übernimmt, wird es jedes Jahr schwieriger, Jugendliche für den Tennissport zu gewinnen."

2016, so Abteilungsleiterin Brigitte "Conny" Klink, die seit 37 Jahren dabei ist und daher als Urgestein gilt, konnten die Turnerfrauen ihr 50-jähriges Jubiläum feiern. 1976 trat die Gruppe dem Sportverein bei, sodass auch das 40-Jährige offiziell mitgefeiert wurde. Neben den Sportabenden – inzwischen mit der neuen Übungsleiterin Nicole Kampelmann – sind die Turnerfrauen oft gesellig zusammen und auf Reisen. Anja Kreidler wurde als Übungsleiterin verabschiedet. Die Abteilung Ladypower wird von Beate Ewert geführt.