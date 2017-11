Waldachtal Salzstetten sagt Rasern den Kampf an

Noch einmal gemessen wurde an gleicher Stelle vom 20. September bis 20. Oktober: Wenngleich auch die Ergebnisse etwas besser waren, so hielten sich fast 51 Prozent der Fahrer nicht an die vorgegebenen 50 km/h. So schafften es sechs Autofahrer von Salzstetten her kommend, die Messstelle mit über 100 km/h zu überfliegen. 23 Fahrer schafften hier 90 km/h und 306 begnügten sich mit 80-iger Geschwindigkeiten. Auch hier hielten sich zusätzlich noch 3448 Fahrer im Bereich von 70 km/h auf. Dazu gesellten sich 20 558 Eilige, die 60-69 km/h auf dem Tacho hatten.