Waldachtal "Roten Teppich zur Ehre Gottes ausgelegt"

Waldachtal-Lützenhardt. Zu einem großen Festtag avancierte das Kirchenfest im Luftkurort an der Waldach. Lützenhardt tauchte ein in ein farbenprächtiges Blumenmeer, einfallsreichen Motiven und filigranen Ornamenten. Allseits Lob ernteten die rund 70 ehrenamtlichen Helfer, die schon ab 4 Uhr früh mit der Gestaltung des Prozessionsweges beschäftigt waren. Eine tolle Gemeinschaftsleistung und Stärkung des Wir-Gefühls.

Zu den Klängen der Musikkapelle unter Stabführung von Dietmar Harr setzte sich die Prozession auf der 400 Meter langen Wegstrecke zwischen Kurgarten und katholischer Herz-Jesu-Kirche in Bewegung. Kinder streuten Blumen auf den geschmückten Grasweg. Andacht gehalten wurde an drei Altar-Stationen im Freien und zum Abschluss in der Kirche. Fahnenträger der Vereine dokumentierten die Bedeutung des Festes. Den "Himmel", einen Stoffbaldachin, trugen Hans Denner (85), Dieter Axt, Markus Axt und Oliver Witzelmaier. Pfarrer Anton Romer hielt das Allerheiligste in Händen. Schon um den Altar im Kurgarten versammelten sich viele Gläubige. Artur Woelke sorgte für die Tontechnik.

Viele Familien helfen bei Vorbereitungen