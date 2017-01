Waldachtal Ortsvorsteher abgesetzt und "angestochen"

Fischer handelte nach dem Motto: "Wer im Ort hat viel verbrochen, der wird an Fasnet angestochen." Doch Fahrner hat die Hundesteuer nicht erhöht: "Ob Dackel oder Bernhardiner – ein Hund ist was für Großverdiener", schimpfte Fischer weiter. Fischer behandelte den "Ladenschluss" der Feuerwehrabteilung ebenso wie die Schließung der Volksbank und des Schlachthauses. Doch beruhigte er die lieben Leut: "Salzstetten – so schön gelegen – hier wird es immer Sonne geben."

Ebenfalls Tradition ist der "Hexenprozess zu Salostetten", der unter schaurigen Lichteffekten und brennenden Feuern mehr als nur Gänsehautcharakter hat. Angeklagt darin sind 13 junge Frauen aus der Ortschaft, die unter strenger Bewachung und in aller Öffentlichkeit ihrer Vergehen (Pakt mit dem Teufel und Hexerei) angeklagt sind und ohne Gnade nach einem unfairen Prozess den prasselnden Feuern übergeben werden.

In diesem Moment wird die Zeit auf 1524 zurückgedreht und der Obervogt "Adelbert der Freie" von Salostetten (Roger Ganszki) verhängt die Strafe. Doch oh weh – in ihren letzten Worten verfluchen die zu Unrecht verurteilten Mädchen Ort und Beteiligte. Und nach genau 100 Jahren kehren sie zurück; jede einzelne von ihnen mit Rachegedanken erfüllt und treiben fortan stets am Verurteilungstag ihr Unwesen im Dorf.

Das Schauspiel der Narrenzunft von der Anklageverlesung bis hin zur Rückkehr der Hexen mit Tanz und Aufführung war derart gekonnt in Szene gesetzt, dass manchen Betrachtern Schauer über den Rücken liefen. Seit 1983 wird diese Tradition in Salzstetten gepflegt und die Leute danken es mit ihrem zahlreichen Erscheinen. Lichteffekte und Utensilien aus der Pyrotechnik rundeten das Narrentreiben perfekt ab und sorgten für schaurig, düstere Stimmung auf dem Rathausplatz.