Waldachtal Nächstenliebe für Kinder

Es sind Geschenke der Hoffnung: "Wir bringen Kinderaugen zum strahlen und geben damit die Liebe Gottes weiter", erklärte Diakon Ralf Hornberger, der diese Aktion zusammen mit Kirchengemeinderätin Sabine Kübler in der Evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal organisiert hat. Es sind sichtbare Zeichen christlicher Nächstenliebe.

Die Zahl der Paketpacker in Waldachtal ist in diesem Jahr rapide zurückgegangen: 238 Schuhkartons für Kinder in Not sind im vergangenen Jahr in der Gemeinde zusammengekommen. Wie erklären sich die Organisatoren diesen gewaltigen Einbruch, nachdem das Vorjahresergebnis noch um 20 Prozent gegenüber den 197 Paketen im Jahr 2014 gesteigert werden konnte? Diakon Hornberger: "Wir sind in der Umstrukturierung. Schulklassen, die bisher beteiligt waren, sind ausgefallen. Parallel ist eine Aktion der Diakonie gelaufen. Manche Kräfte haben sich heuer auf die praktische Hilfe für Flüchtlinge konzentriert. Ich bin trotzdem zufrieden." Etwa ab dem Jahr 2000/2001 laufe die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" in Waldachtal und werde weitergeführt. Kirchengemeinderätin Sabine Kübler: "Aufgrund familiärer Verpflichtungen konnte ich mich in diesem Jahr nicht so groß engagieren wie die Jahre davor." Diakon Hornberger fasst zusammen: "Ich schätze die Liebe und Energie, die in die Päckchen investiert werden." Die Aktion habe immer noch eine gute Resonanz gefunden. Denn: "Mit einem relativ geringen Beitrag kann man viel bewirken."