Waldachtal Nach 37 Jahren gibt er die Leitung ab

Waldachtal-Lützenhardt. Geboren im Jahr 1950 in Berlin, wuchs Manfred Tillwich zwei Jahre später in Sindelfingen auf. Die Eltern von Tillwich verschlug es zu jener Zeit aus beruflichen Gründen nach Baden-Württemberg. In Horb-Ahldorf ließ sich die Familie letztlich im Jahr 1960 nieder, wo Tillwichs Eltern einen neuen Standort für ihre eigene Firma fanden. Die Dr.Tillwich GmbH Werner Stehr hat bis heute ihren Sitz in Ahldorf und vertreibt unter anderem Präzisionsschmierstoffe, Uhrenöle und Tribologische Dienstleistungen. Auf dem Gymnasium in Horb lernte Tillwich während seiner Schulzeit Irmgard Steiner kennen, die er einige Jahre später heiratete.

Nach seinem Abitur studierte Tillwich zunächst ein Semester in der Chemie, wechselte jedoch letztendlich in die Fachrichtung der Pharmazie. In einem Härtefallverfahren sicherte sich Tillwich zudem einen Studienplatz in der Medizin, worauf er zunächst seinen Fokus richtete. Dennoch betrieb Tillwich für einige Semester ein paralleles Studium und sammelte in der Rosenapotheke in Altensteig erste Erfahrungen im Notfalldienst. Ein Studienkollege, der einige Jahre später eine Apotheke in Alpirsbach eröffnete, ermutigte Tillwich, ebenfalls eine eigene Apotheke zu eröffnen. Über das Telefonbuch versuchten die beiden Studenten zu jener Zeit, medizinisch unterversorgte Gebiete auszumachen. In Waldachtal-Lützenhardt wurde Tillwich nach seinem Abschluss in der Pharmazie schließlich fündig. Der damalige Bürgermeister Rudi Axt zeigte sich begeistert vom Vorhaben des jungen Apothekers und bestätigte den dringenden Bedarf einer Apotheke in der Region.

Banken nicht begeistert