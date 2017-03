Waldachtal Nabu hilft der Vogel-Population

Waldachtal. 45 Personen aus der Gemeinde Waldachtal beteiligten sich an der Nistkasten-Frühjahrsaktion unter dem Motto "Wir fördern 100 neue Wohnungen in Waldachtal". 120 sind es dann geworden. Grund zur Freude für den Nabu-Vorsitzenden Stefan Greza: "Für uns war es wichtig, für den Vogelschutz etwas zu machen, für bestimmte Vogelarten wie die kleinen Meisen und Kleiber." Die Vielfalt der Vogelpopulation sei diesen Winter weniger geworden. Er appellierte, in Gärten und Landwirtschaft kein Gift einzusetzen, keine Pestizide zu spritzen.

Was den Vögeln hilft, nützt der gesamten Natur: Bevorzugt Meisen und Kleiber profitieren von dieser Aktion. Sie sollen vermehrt geeignete Brutplätze finden. Die Nistkästen sind auf deren Bedürfnisse ausgerichtet. Das kleine Einflugloch für Blaumeise, Tannenmeise und Sumpfmeise hält größere und stärkere Vögel fern. Kleiber brüten gern an oder in der Nähe von Kiefern. Sie lieben viel Platz. Die Schwegler-Qualitäts-Nistkästen sollen helfen, die Populationen in Waldachtal wieder zu erhöhen.

Auf dem Parkplatz bei der Waldachtalschule im Gewann "Himmelreich" verteilte der Nabu Waldachtal reichlich Infomaterial zum Vogelschutz in Gärten und auf Streuobstwiesen. Fachkundige Beratungen von Stefan und Gaby Greza, Karin Rager und Ferdinand Schorpp wurden gern in Anspruch genommen. Auch Markus Pagel, Geschäftsführer des Nabu-Bezirksverbandes aus Horb, stattete der Ausgabe-Aktion seinen Besuch ab. "Die Resonanz war klasse", meinte Waldachtals Nabu-Vize Ferdinand Schorpp. In seiner Funktion als Waldachtals Revierförster erklärte er gegenüber unserer Zeitung: "In unserem Gemeindewald unterhalten wir 120 Nistkästen. Weil wir Totholz von abgestorbenen Bäumen in den Wäldern liegen lassen, haben wir heute mehr natürliche Bruthöhlen wie früher. Beides ist notwendig: Natürliche Brutstätten und Nistkästen."