Waldachtal "Musik sollte keine freiwillige Leistung sein"

Anschließend hatten die Kinder aus der musikalischen Früherziehung ihren großen Auftritt. Mit Tom Kaiser, David Fischer Wei, Yorrick Greza, Moritz Schrägle, Jan Pakosch, Maxima Schrägle, Ronja Greza, Rebecca Bohnet, Luisa Seeger, Samuel Nuck, und Sophia Schmid stand hierbei ein junges Orchester auf der Bühne. Dieses wurde tatkräftig von den Schülern Lea Walter, Niklas Schaible, Lukas Krause und Leonie Brieskorn an der Blockflöte und Gitarre unterstützt. Als kleines Highlight entpuppte sich der Auftritt der Klavierschüler Senta Bischoff, Nika Pfau und Henri Schäfle. Zu Dritt spielten diese den Gästen ein Ständchen, bei dem alle sechs Hände über die Tasten des Klaviers wanderten. Das "Kids Gitarrenensemble" spielte harmonisch mit dem "Cheran’s Dance" und "Pazific Express" auf, bevor Taylor Hofmann am Klavier "When the Saints" zum Besten gab. Der ersten musikalischen Darbietung am Akkordeon von Maria Randecker folgte Julian Kirschenmann am Klavier, der die Stücke "Rainy Day" und "Klezmer" servierte.

Mexikanische Klassiker auf der Violine präsentierten Robin Kugler, Emma Moster, Elisa König und Lara Schaible mit "La Cucaracha" und "Adios Muchachos". Alessia Brieskorn absolvierte anschließend einen Solo-Auftritt an der Klarinette, bevor sie sich in die Reihen des Block- und Querflötenensembles stellte. Neben ihr setzten Denise Bohnet, Vanessa Briekorn, Diana Darif, Lisa Richter, Leonie Brenner, Alena Seeger, Veronika Kugler, Hilde Kirschenmann, Margit Herbster, Katja Bohnet-Schäfle, Jakob Moster, Franziska Kübler und Jana Keppler die vorgetragenen Stücke klangvoll um. Den Darbietungen am Klavier von Karla Kohlmus und Kimora Hofmann schlossen sich nach der Pause weitere Auftritte des Querflötenensembles an, bevor Felix Moster (Klavier) bei "Get it" und "Good News" in die Tasten griff. Für Abwechslung sorgte der Auftritt von Robin Kugler und Valentin Burandt, die zusammen mit dem Musikschulleiter an ihrem Saxofon aufspielten.

Härtere Töne wirbelten Marius Dühl und Tomasz Flammer bei "Tage wie diese" (Toten Hosen) aus ihrem Schlagzeug. Die letzten Solo-Auftritte am Klavier präsentierten Robin Kugler und Jasmin Büchner. Weitere Ensembles an der Gitarre sowie den Blockflöten (Safia Michelis und Alina Spielmann) läuteten das Finale des Programms ein. Zum Schluss blieb es dem Orchester der MSW bei ihrem Auftritt nur noch übrig, ein "Thank you for the music" auszusprechen, bevor die letzte Geige verstummte.

Mittlerweile wurde bekannt, dass es in diesem Monat Gespräche zwischen Bürgermeisterin Annick Grassi und dem Lehrerkollegium der MSW bezüglich der Schließung geben wird. Über die Weiterführung des Unterrichts haben sich die Lehrer bereits Gedanken gemacht, die sie bald der Öffentlichkeit mitteilen wollen.