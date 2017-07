Waldachtal Motiviert, engagiert und interessiert

Waldachtal-Hörschweiler. Der 23-Jährige befindet sich im zweiten Lehrjahr bei der Firma Nestle Fenster in der Ausbildung zum Glaser. Misselbeck bezeichnet sich selbst als den "praktischen" Typ: "Ich finde es einfach gut, dass man am Ende des Tages etwas geschaffen hat, was man anfassen und anschauen kann", erklärte der motivierte Handwerker seinen Beruf. Zudem erhält der Lehrling in seiner Ausbildung Einblicke in alle Arbeitsbereiche, was bei Misselbeck für positive Abwechslung sorgt. Auch der Umgang mit den Kollegen erweckt bei dem Lehrling einen positiven Eindruck. Er lerne nicht nur etwas über die Fensterproduktion, sondern auch über zwischenmenschliche Eigenschaften, wie etwa Schlagfertigkeit. "Er ist motiviert, engagiert und interessiert", schilderte Annkathrin Nestle, eine der Geschäftsführerinnen, die Arbeitsweise des Vorzeigelehrlings. Flexibel zeigt sich der Handwerker ebenso in seinem Privatleben, was durch seine unterschiedlichen Hobbies deutlich wird: Mit Segelfliegen, Motorradfahren, Schlagzeug spielen, Sport oder Auslandsreisen verbringt Misselbeck gerne die Zeit.

Der Lehrling ist einer von derzeit fünf beschäftigten Auszubildenden bei der Firma Nestle und wird voraussichtlich im nächsten Jahr seine Ausbildung zum Glaser abgeschlossen haben.

Lobende Worte