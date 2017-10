Waldachtal Mit den "Hofemern" auf Zeitreise durch Lützenhardt

Kommentiert wurden die Filme von Reinhold Marke, der die Zuschauer bereits vorher darauf hinwies, dass viele Passagen des Filmes nicht vertont seien. Viele erkannten in den alten Filmen bekannte Gesichter in ganz jungen Jahren oder Straßen, Wege und Häuser, die zu jener Zeit noch ein ganz anderes Aussehen hatten. Unter den ältesten Aufzeichnungen befanden sich Filmsequenzen von Faschingsveranstaltungen aus 1970, einem Ausflug des "Schwarzwald Echos" in die Schweiz (ebenfalls 1970) und einem Reservisten-Ausflug nach Aglasterhausen (1973). Erinnerungen weckten die Aufnahmen der Weihe und Errichtung der Kirchenglocke (1981) sowie der Hochwasserüberschwemmung in Lützenhardt im Jahre 1986. Weitere Sequenzen zeigten die Herstellung von "Rahmhasen" in der Bäckerei Kugler (1987) sowie einen Umzug anlässlich eines Feuerwehrfestes im Jahre 1992.