Waldachtal Letzte Würdigung der Feuerwehr

Waldachtal-Salzstetten. Die Mitglieder der Salzstetter Feuerwehr-Abteilung wurde vom Ortschaftsrat offiziell verabschiedet. Sie hatte sich zum 31. Oktober aufgelöst (wir berichteten). Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner war es ein wichtiges und persönliches Anliegen, den Kameraden der Abteilung öffentlich und im Namen der Bürger, gebührend zu danken. "Das ist ein Gebot der Achtung der Leistung der Betroffenen und der Wertschätzung für den in all den Jahren geleisteten Dienst an der Allgemeinheit", führte Fahrner dabei aus.