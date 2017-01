Waldachtal Lange in den eigenen vier Wänden bleiben

Burkhardt stellte heraus: "Unsere Dienstleistungen werden sehr gut angenommen." 43 Helfer haben ihre Bereitschaft zur Unterstützung angemeldet – 26 davon sind im Einsatz. Erika Ruoß, die im Januar 2016 Bettina Müller als Einsatzleiterin ablöste, lobte die zuverlässige Arbeit der Helfer, unter denen acht neue sind: "Sie waren bereit, auch kurzfristig einen Dienst zu übernehmen." Auch Hilfe für pflegende Angehörige wurde gerne in Anspruch genommen. Hier kamen 500 Stunden zusammen, in denen Menschen zu Hause betreut oder Angehörige unterstützt wurden. Gut angenommen wurden Fahrdienste: In 245 Stunden sind 5900 Kilometer zurückgelegt worden. Außerdem standen 92 Stunden für Familienhilfe zu Buche.

Die Einsätze verteilen sich auf die sieben Teilorte in Waldachtal wie folgt: 37,2 Prozent Salzstetten, 28,1 Prozent Tumlingen, 20,8 Prozent Lützenhardt, 8,7 Prozent Hörschweiler, 3,3 Prozent Cresbach, 1,6 Prozent Vesperweiler und 0,5 Prozent Unterwaldach. Einsatzleiterin Christa Ruoß berichtete von vielen vertrauensvollen und offenen Gesprächen mit den Einwohnern. Bedürftigen und einsamen Menschen solle der Alltag erleichtert werden.

Susi Kübler habe sich als stellvertretende Einsatzleiterin und Nachfolgerin von Dagmar Schneider schnell eingearbeitet. Vorsitzende Burkhardt bescheinigte der neuen Einsatzleiterin Ruoß "unermüdlichen Einsatz" und ergänzte: "Christa ist das Herz unseres Vereins." Außerdem dankte sie ihrer Vorgängerin Bettina Müller für die sehr gute Einarbeitung.

Im Oktober 2013 startete der Verein mit Dienstleistungen in der Nachbarschaftshilfe. "Heute zählt unser Verein bereits 205 Mitglieder", hoben Burkhardt und Schatzmeister Bernd Mettler hervor. Davon sind 124 zahlende Mitglieder und 81 Familienmitglieder, die über den Familienbeitrag mit abgedeckt sind. Der Verein Helfende Hände, so Mettler, wolle auch in Zukunft weitere Mitglieder gewinnen.

Nur dank einer Spende von Klaus Fischer könne man das Berichtsjahr 2016 mit einem positiven Ergebnis abschließen, teilte der Schatzmeister mit: "Ohne diese Spende wären wir allerdings deutlich im Minus gelegen." Merklich entlastet werde das Budget durch die kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten für die Vereins-Geschäftsstelle in Tumlingen durch die Volksbank Nordschwarzwald. Bernd Mettler erinnerte angesichts des Gesamtguthabens als soliden Rückhalt für die Zukunft: "Diese Summe resultiert nicht daher, dass wir saftige Gewinne machen, sondern wir zehren immer noch von der großzügigen Spende durch Ehrenbürger Artur Fischer anlässlich der Gründung des Vereins, die unseren Start eigentlich erst ermöglichte." Schriftführer Johann Tschositsch berichtete wie Burkhardt über die Aktivitäten des Vereins.

Vize-Vorsitzender Peter Spang würdigte die Führungsarbeit von Erika Burkhardt, die über ein gut informiertes Netzwerk und über ausgezeichnete Kontakte verfüge: "Sie öffnet überall Türen." Davon profitiere der Hilfsverein. Das große Engagement in der Nachbarschaftshilfe für diejenigen, die Hilfe zu Hause nötig haben, lobte Bürgermeisterin Annick Grassi. Erst dadurch könnten etliche noch gut in den eigenen vier Wänden leben. Der Verein sei gut organisiert und arbeite sehr gewissenhaft, meinte die Rathauschefin.

Weitere Informationen: Sprechzeiten im Büro in der Theodor-Heuss-Straße 14 in Tumlingen sind dienstags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr, Telefon 07443/964 30 70, E-Mail helfendebuerger-waldachtal@t-online.de.