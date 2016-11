Waldachtal Kirchenchor widmet sich Luther

Da die Kirchengemeinden in Waldachtal die Ökumene und auch weltliche Zusammenarbeit pflegen sind die katholischen Kirchenchöre Lützenhardt, Salzstetten, die Liederkränze Salzstetten und Schwarzwaldwaldlust Lützenhardt, der MGV Tumlingen-Hörschweiler-Cresbach sowie die Sänger von Laudate und dem Chörle zu diesem Projekt eingeladen.

Aber auch diejenigen, die das Singen neu für sich entdecken oder vorerst nur Sänger auf Zeit sein wollen sind im Projektchor willkommen. Der Chor ist offen für alle – Jugendliche und Erwachsene, Frauen und Männer, auch Kinder ab einem Alter von zehn Jahren dürfen bei der Aufführung mitwirken. Die erste Probe findet am Samstag, 28. Januar, von 10 bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Waldachtal statt.

Nagels Melodien sind sehr eingängig, ja haben schon fast Ohrwurmcharakter, jedoch ohne platt zu wirken. Der Text, den Dieter Stork verfasst hat, beleuchtet die Reformation eindrücklich für die heutige Zeit. Luther durchlebt und durchleidet im Oratorium die Probleme der Menschen von heute, findet einen Weg aus Angst und Isolation, spricht nicht nur die Menschen seiner Zeit an, sondern findet auch den Bezug in die heutige Zeit und will zu einem gerechten Leben ermutigen.